Po pięciu wyścigach Marwis.pl Falubaz prowadził na własnym torze 20:10. W tej sytuacji, przy dobrej postawie seniorów, spokojnie mógł się pokusić o przynajmniej wyrównaną walkę do ostatniego biegu. Niestety kompletnie zawiedli Piotr Protasiewicz i Matej Zagar, którzy do spółki przywieźli ledwie 4 punkty z dwoma bonusami. Stal od szóstego biegu zdominowała mecz i zwycięstwo zapewniła sobie już przed biegami nominowanymi. Drużyna prowadzona przez Stanisława Chomskiego pozostała jedyną niepokonaną w ekstralidze.

- Nie potrafię wyjaśnić, co się z nimi stało. Na treningu obaj byli naprawdę szybcy. Jechali równie dobrze jak Patryk Dudek, który był dziś naszym liderem. Trzeba by ich zapytać, co się stało - rozkładał ręce po meczu Piotr Żyto, trener Falubazu, odpowiadając na pytania dziennikarzy Sportowych Faktów WP.

- Stal się przyłożyła, byli od nas szybsi. Jeśli chodzi o tor, to niczym nie zaskoczyłem rywala. Zrobiliśmy go prawie tak samo jak na treningu. Udało nam się, mimo że temperatura mocno podskoczyła - dodał Żyto.

Chwali juniorów, chwali Damiana Pawliczaka, nie wyklucza, że w następnych spotkaniach więcej szans otrzyma Jan Kvech. Czech wczoraj pojechał dopiero w pierwszym biegu nominowanym, przywiózł jeden punkt.

- Może mój błąd, że nie wystawiłem go wcześniej. Rozmawiałem z kapitanem i powiedział, że teraz da radę. Zaufałem mu, ale było kolejne zero. Myślę, że Czech musi dostać więcej szans - zapowiedział Żyto.

Na koniec przyznał, że Falubaz walczy w tym sezonie o utrzymanie. Chyba pierwszy raz tak szczerze. Wcześniej Żyto kpił z ocen ekspertów, przekonywał, że jego zespół stać na sprawienie większej niespodzianki.

