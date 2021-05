Sinersio jako pierwsza firma w woj. lubuskim zapłaci swoim pracownikom za zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie otrzymają premie po 500 zł. Wystarczy, że przedstawią zaświadczenie o przyjęciu szczepionki.

Wcześniej w Polsce głośno było o podobnej akcji Maspexu, polskiego giganta branży spożywczej. Maspex także obiecał swoim pracownikom po pół tysiąca złotych premii.

- Wszystkim nam zależy na tym, by polskie społeczeństwo jak najszybciej uporało się z pandemią koronawirusa. Motywując naszych pracowników do przyjęcia szczepionki, dołożymy cegiełkę do szybszego powrotu do normalności - mówi Tomasz Stępski, prezes Sinersio.