Jechała osobowym hyundaiem. Na drodze między wsiami Pałck i Kije (pow. świebodziński) ni stąd, ni zowąd pękła opona. Auto skręciło, przebiło bariery i wpadło do stawu. Samochód szybko szedł pod wodę.

Kobieta mogła zginąć. Uratował ją Karol Wesołowski, mieszkaniec gminy Skąpe. Razem z kolegą był w drodze do pracy, jechali niedaleko za hyundaiem. Nie było czasu na myślenie - mężczyzna wskoczył do wody, dopłynął do auta, otworzył drzwi i uwolnił uwięzioną.

- Kobieta miała wielkie szczęście, bo jechał za nią prawdziwy bohater. Nie patrząc na własne bezpieczeństwo, bez odpowiedniego wyposażenia czy przygotowania ruszył na ratunek. Jego postawa zasługuje na wyróżnienie! - chwalili Karola policjanci.