Po bardzo jednostronnym widowisku i bolesnej przegranej w Kazaniu przed dwoma dniami koszykarze Zastalu jeszcze raz w tym roku wzięli się w garść. W piątek we własnej hali przegrali z Uniksem, ale tym razem w znacznie lepszym stylu, godnie zamykając sezon 2020/21.

Nie będzie przesadą stwierdzić, że goście musieli się nieźle napocić, by wywieźć z Zielonej Góry zwycięstwo. Zastalowcy grali dynamicznie, szybko przeprowadzali piłkę przez połowę i często trafiali za trzy. Po pięciu minutach gry wyszli na prowadzenie i długo je utrzymali, bo Uniks zdołał obrócić wynik na swoją korzyść dopiero przed przerwą. Po 20 minutach rosyjski klub prowadził tylko 39:37.

Przewagi fizyczne i wynikająca z nich świetna obrona Uniksu zaznaczyły się już w drugiej kwarcie, ale uwypukliły się dopiero po zmianie stron. Przyjezdni wrzucili wyższy bieg, zaliczyli zryw 11:2, ustawiając tym samym dalsze losy spotkania. Do tego przebiegle wyłączyli z gry Geoffreya Groselle'a i Rolandsa Freimanisa. Zastal walczył jednak do samiutkiego końca, trzymając się na odległość mniej więcej 10 "oczek".

Spotkanie zakończyło się wynikiem 90:79 dla gości. Uniks awansował do dalszej, półfinałowej rundy play-off, gdzie zmierzy się z Lokomotiwem Kubań.

My dziękujemy koszykarzom Enea Zastalu za wspaniały, waleczny, pełen emocji i niewiarygodnych akcji sezon. Dziękujemy trenerowi Żanowi Tabakowi, który za chwilę wyjedzie z Polski, jego asystentom i całej klubowej ekipie. Ten sezon już na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jako kibice łatwo przyzwyczailiśmy się do sukcesów, a przecież składowi Zastalu nawet z Lundbergiem i Ponitką na papierze nikt nie dałby pierwszej ósemki w VTB. To był najtańszy skład od wielu lat. Tabak zbudował potwora.

Widzimy się jesienią. Liczymy, że do tego czasu opamięta się prezydent miasta Janusz Kubicki i znów będzie wspierał Zastal. Przegrany finał ze Stalą to jego zasługa. Trudno ogarnąć klubowe finanse, gdy w kasie nagle brakuje obiecanych 1,5 mln zł. Trzeba było sprzedawać najlepszych graczy.

ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 79:90 UNIKS KAZAŃ

w serii Uniks Kazań wygrał 2:0 i awansował do półfinałów ligi VTB

Kwarty: 25:24 | 12:15 | 19:27 | 23:24

ZASTAL: Koszarek 8 (2), Richard 20 (2), Brembly 12 (2), Freimanis 10 (2), Groselle 4 oraz Bowlin 15 (4), Berzins 5, Smith 5 (1).

UNIKS: Wolters 12 (1), Żbanow 4, Holland 17 (3), White 15 (3), Klimenko 8 oraz Smith 18 (4), Uzinski 7, Siergiejew 3 (1), Brown 6, Antipow i Razumow po 0.