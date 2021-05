Chorwacki szkoleniowiec wraca do rodziny. Ze swoją żoną i córką nie widział już od kilku miesięcy. Wypełnił 2-letni kontrakt z zielonogórskim klubem i teraz, opuszczając Polskę, w rozmowie z Jackiem Białogłowym pozwolił sobie powiedzieć trochę więcej niż zwykle.

Tabak przyznał, że przyszedł do Zastalu na dwa lata i nie było szans, by został tu jeszcze jeden sezon, bo - podobnie jak ściągnięci przez niego zawodnicy - chciał się wypromować po dwuletniej przerwie od zawodu. Zastrzegł przy tym, że w trakcie obecnego sezonu dostał cztery oferty z innych klubów, w tym jednego euroligowego. Wszystkie odrzucił, bo chciał zrealizować zielonogórski projekt do końca.

Trener szczerze wypowiedział się też o przyczynach porażki w finale Energa Basket Ligi. Przypomnijmy, Zastal przegrał ze Stalą Ostrów Wlkp. Wszystkie mecze rozgrywane były w Ostrowie, który na organizację tzw. bańki wydał ok. 300 tys. zł.

„Chcę, żeby ludzie w Zielonej Górze zrozumieli to wyraźnie! W sytuacji koronawirusowej, gdy ludzi nie było w halach i nie było pieniędzy z biletów, do tego nie przyszła pomoc z miasta, Janusz Jasiński zdecydował, że sprzeda naszego najlepszego zawodnika (Iffego Lundberga - przyp. red.). Wcześniej odszedł Marcel Ponitka. I wtedy powiedziałem, że to jest koniec sezonu, bo wiedziałem, co się stanie. Dlatego przegraliśmy ligę i możemy sobie rozmawiać o bańce, o zmęczeniu, o innych kilku okolicznościach, ale wcześniej mieliśmy potężny zespół, który znakomicie pracował, świetnie funkcjonował i wygrywał bez względu na to, z kim, gdzie i jak grał” - powiedział Tabak.

Chorwat tłumaczył, że po transferach miał tylko miesiąc, by wpasować nowych zawodników do zespołu. Część z nich nie zdążyła nawet nauczyć się zagrywek, bo mecze rozgrywane były tak często, że nie było czasu na treningi. I dodał:

„Gdybym był Januszem Jasińskim zrobiłbym to samo, bo on jest odpowiedzialny za cały klub. Po tym, jak nie pomogło nam miasto, musiał podjąć decyzję, która miała decydujący wpływ na zespół, na nas trenerów i zawodników, którzy byli tu od początku roku” - mówił Tabak o sprzedaży kluczowych zawodników.

- Czyli według ciebie stosunki miasto - klub miały decydujący wpływ na walkę o tytuł? - zapytał Białogłowy.

„Dla mnie? Powiem ci, co myślę, a nigdy o tym jeszcze nie mówiłem. Nie wiem nawet, kto jest prezydentem miasta, nie znam się na polityce, nie jestem politykiem, ale brak pomocy miasta dotknął mnie osobiście! Gdyby ta pomoc była, sprawy potoczyłyby się inaczej! Zobacz - mamy znakomity zespół, który wszystko wygrywa i nagle wysyłamy sygnał do innych zespołów, do federacji, do sędziów, do całego otaczającego nas świata, również do pozostałych zawodników Zastalu: hej, sprzedaliśmy najlepszych koszykarzy i już nie jesteśmy wcale kandydatem do mistrzostwa! Wyprzedajemy swój majątek, bo musimy przetrwać. To jak się mają czuć pozostali gracze? Jak oni mają zareagować? A z drugiej strony masz zespół, któremu pomaga miasto, pomaga nawet załatwić bańkę, żeby ten zespół mógł wygrać mistrzostwo” - stwierdził Tabak, nawiązując do sytuacji w Ostrowie.

Całą rozmowę przeczytasz w serwisie Radia Zielona Góra.