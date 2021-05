Na trybunach przy ujeżdżalni w Drzonkowie może zasiąść po likwidacji obostrzeń 25 proc. widzów. To pierwsza impreza z udziałem publiczności od ub. roku.

Okazja, by zobaczyć konie, jest wyśmienita. Do niedzieli (23 maja) odbywają się Polsko-Niemieckie Zawody w Ujeżdżeniu. O tej dyscyplinie mówi się, że to pokaz "tańczących koni". Na hipodromie zaprezentuje się ponad 50 zawodniczek i zawodników z Polski i Niemiec.