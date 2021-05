Dla Tomka Kawiaka dżinsy są wizytówką współczesnego świata. Symbolizują swobodę i pęd do wolności. Maluje, uprawia performance. Dżinsy rzeźbi od kilku dekad. Uprawia malarstwo, pokazuje je na całym świecie. W Polsce artysta i jego dżinsy są najbardziej znane w rodzinnym Lublinie.

W zielonogórskim muzeum zobaczymy wystawę "Ślady 1962-2021". – Ekspozycja ma charakter retrospektywny. Składają się na nią prace wykonane w różnych technikach: rysunki, kolaże, szkice, fotografie i instalacje. Wszystkie one to swego rodzaju tropy wiodące widza drogami, jakie przebył twórca. Tomek Kawiak należy do artystów, którzy potrafią sprostać niemal wszystkim wyzwaniom w obszarze sztuk plastycznych. Jest nazywany przez krytyków kronikarzem XX wieku – zapowiada Leszek Kania, dyrektor muzeum.