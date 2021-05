Do zdarzenia doszło na świebodzińskim odcinku autostrady A2. Kolizję na pasie drogi w kierunku przejścia granicznego w Świecku spowodował 44-letni kierowca ciężarówki. Był nietrzeźwy, policyjny pomiar wykazał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.

Szofer uderzył w samochód osobowy. Kierowcy szybko utworzyli wzorowy korytarz życia, co umożliwiło błyskawiczne dotarcie na miejsce zdarzenia policjantom, strażakom i karetce pogotowia. – Kierowcy zachowali się idealnie. Pomoc przyszła bardzo szybko. Bez względu na wszystko pamiętajmy, aby nie wjeżdżać w taki korytarz ani nie wchodzić, chcąc zaspokoić swoją ciekawość. Jest to nie tylko skrajnie niebezpieczne, ale również w znacznym stopniu utrudnia służbom pracę, co może opóźnić dotarcie do poszkodowanych i zagrozić ich życiu i zdrowiu – mówi sierżant sztabowy Łukasz Celiński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.