Las otaczający zielonogórską Raculkę to popularny spacerniak wschodniej części miasta. Można nim dojść do cmentarza, na żużlowy stadion. Zaciszny, mieszany las, z przewagą drzew liściastych, jest chętnie odwiedzany przez biegaczy (to właśnie z tego lasu najczęściej zdjęcia na Facebooka wrzuca prezydent Zielonej Góry, który jest także mieszkańcem osiedla).

