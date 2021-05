Debatę o pozycji kobiet w społeczeństwie organizują zielonogórski Klub "Tygodnika Powszechnego" i Fundacja Konrada Adenauera. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 31 maja o godz. 19 w zielonogórskiej Piekarni Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej. Wstęp wolny.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Udział biorą: Dorota Danielewicz, Klementyna Suchanów i Elżbieta Anna Polak, marszałek lubuski. – Usłyszymy trzy różne spojrzenia na role kobiet w dzisiejszym społeczeństwie – zapowiadają organizatorzy. Pierwsze to spojrzenie emigrantki, pisarki, która realizuje swoje pasje zawodowe, łącząc je z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Drugie to spojrzenie na kobiety z punktu aktywistki i organizatorski głośnych protestów. Wreszcie trzecie spojrzenie – polityka samorządowego.

Dorota Danielewicz pochodzi z Poznania, od 1981 r. mieszka w Berlinie. Dziennikarka, pisarka. Autorka m.in. książki "Berlin. Przewodnik po duszy miasta". Ostatnio ukazała się jej książka "Droga Jana". To osobista historia życia z niepełnosprawnym synem. Jej berlińskim przewodnikiem zachwycała się Olga Tokarczuk. – To wspaniała, napisana z czułością gawęda o Berlinie, jego ulicach, placach i parkach. Spacerując bez pośpiechu, poznaje się jednak przede wszystkim berlińczyków, tę swoistą, wieloetniczną nację, która sprawia, że Berlin jest Europą Środkową w miniaturze – oceniała noblistka.

Klementyna Suchanow ponownie zatrzymana. Pisarka martwi się o przyszłość córki. 'Dziadek uciekał, ojciec uciekał' Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Klementyna Suchanow w styczniu 2021 r. podczas protestu Strajku Kobiet została skuta przez policję, ponieważ wtargnęła na teren Trybunału Konstytucyjnego. Jednak to nie tylko lewicowa aktywistka i jedna z liderek Strajku Kobiet. To też tłumaczka, pisarka, autorka monumentalnego dwutomowego dzieła "Ja, geniusz", biografii Witolda Gombrowicza. – Książkę pisałam z myślą o swojej 15-letniej córce. Ja w jej wieku zetknęłam się z "Dziennikami" Gombrowicza po raz pierwszy. Szukałam sposobu na opowiedzenie jej i jej rówieśnikom o człowieku, który dał mi dużo wolności, nauczył być bezwzględnym wobec prawdy, opierać się głupocie i ideologiom. Wydaje mi się, że dla współczesnej młodzieży to może być bardzo cenna lekcja – opowiadała w "Wyborczej".

REKLAMA

Elżbieta Polak, polityk Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, od 10 lat marszałek lubuski, jest jak do tej pory jedyną kobietą w historii polskich województw samorządowych.

Moderatorką debaty będzie Tatiana Sawicka, psycholożka, absolwentka UAM, działaczka KOD.

Debata w poniedziałek 31 maja o godz. 19. Zielona Góra, Piekarnia Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej. Wstęp wolny.

REKLAMA

CZYTAJ TAKŻE: Strajk Kobiet. Co dziadersom ma do powiedzenia internetowe pokolenie Z

CZYTAJ TAKŻE: Strajk Kobiet. Już nie jesteśmy barankami, niech Kaczyński spłonie [ROZMOWA]