Od 7 czerwca prawo do zaszczepienia się przeciw COVID-19 będzie miało już w sumie 2,5 mln niepełnoletnich mieszkańców kraju. Szczepienia dla dzieci w wieku 12–15 lat i nastolatków 16+, podobnie jak w przypadku dorosłych, nie będą obowiązkowe. Decyzja pozostaje w gestii dziecka i jego opiekunów, którzy muszą wyrazić zgodę.

Dzieci szczepione będą preparatem od Pfizera, bo tylko jego do szczepienia dzieci dopuściła dotychczas Europejska Agencja Leków. Konieczne będzie podanie dwóch dawek w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Szczepienia będą odbywały się w masowych punktach szczepień. Dopiero w nowym roku szkolnym możliwe będzie ich przeniesienie do szkół. Akcja szczepień w szkołach planowana jest na 13–17 września br. Wcześniej dyrektorzy będą mieli czas, by zebrać kwestionariusze zdrowotne potrzebne do kwalifikacji do szczepienia. Również na tym ostatnim etapie dyrektorzy będą mogli zdecydować, czy szczepienia odbędą się w szkołach, czy na zewnątrz – w istniejących punktach szczepień.

– Dzięki szczepieniom nasze społeczeństwo może uzyskać zbiorową odporność na koronawirusa. Powinny o tym pamiętać nie tylko osoby starsze, ale również młodsze pokolenie, które ma przecież rodziców, wujków czy dziadków. I należy ich chronić przed zachorowaniem, szczepiąc także młodszych, którzy mogą być potencjalnym źródłem zakażenia – mówi dr Jacek Smykał, kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

– Pamiętajmy też o tym, że – wbrew obiegowej opinii – osoby młode również mogą bardzo ciężko przechodzić COVID-19, zwłaszcza jeśli się nie zaszczepią – dodaje lekarz.

Kiedy szczepienia dzieci młodszych? Najszybciej za parę miesięcy. Następną grupą mają być 7–12 latkowie

Jak zapisać dziecko na szczepienie przeciw COVID-19?

Rodzice będą mogli zapisywać swoje dzieci na szczepienia przeciw COVID-19 na wszystkie dostępne dotychczas sposoby, czyli: