Zbliżające się spotkanie z Apatorem to jeden z nielicznych meczów w terminarzu, w którym eksperci dają Falubazowi szansę na wygraną. Nie sposób jednak powiedzieć, że w niedzielę to gospodarze będą faworytem. Rywale mają solidnie zbudowaną formację seniorską, zdolnych juniorów i nawet na wyjazdach potrafią sprawić kłopoty tegorocznym faworytom do medali.

Na razie na korzyść Falubazu pracuje stabilna, słoneczna pogoda. To powinno ułatwić przygotowanie powtarzalnego toru i dobranie odpowiednich ustawień. Eksperymentów z betonowym torem po upokarzającej porażce ze Spartą na szczęście ma już nie być.