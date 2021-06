Ania za miesiąc skończy rok. Niestety, nie rozwija się jak przeciętny niemowlak. Dziecko choruje na śmiertelny rdzeniowy zanik mięśni, SMA – niestety typ z najgorszym rokowaniem. Mięśnie Ani wiotczeją i zanikają. Dziewczyna nie siada, nie raczkuje, nie rusza rączkami. Ma problemy z oddychaniem i jedzeniem. Za Anię kaszle koflator, który wyciąga wydzielinę gromadzącą się w płucach.

Ania od kilku dni jest przeziębiona. Dla zdrowego dziecka, lekkie przeziębienie nie wymaga nawet wizyty u pediatry. U Ani niestety zakończyło się hospitalizacją. Dziewczynka zaczęła się dusić. Niebezpiecznie spadła saturacja.

- Ania walczyła z postępującą infekcją, krztusiła się zalegającym katarem. Kiedy saturacja zaczęła spadać, a tętno dochodziło do 170, doszło do tachykardii, rodzice szybko wezwali pogotowie. Ania została podłączona do tlenu i zabrana do szpitala. To wszystko pokazuje jak najdrobniejsza infekcja może doprowadzić do tragedii. Ania nie może czekać - piszą przyjaciele rodziny malutkiej dziewczynki.

W styczniu Ania także trafiła do szpitala. Wówczas tylko szybka reakcja rodziców, szybki przyjazd karetki pogotowia uratował dziewczynce życie. W szpitalu okazało się, że Ania ma zapalenie płuc. Dostała dożylnie antybiotyki, była inhalowana.

Ratunkiem dla dziecka jest kosztowna terapia genowa lekiem ZolgenSMA, który kosztuje ponad 9,5 mln zł. Leczenie nie jest refundowane przez polski NFZ. Rodzice muszą sami zebrać pieniądze, podobnie jak kilkanaście innych rodzin w kraju. Terapia genowa nie cofa choroby, a jedynie ją zatrzymuje. Dlatego trzeba zdążyć z podaniem leku, zanim zaczną zanikać nie tylko mięśnie rączek czy nóżek, ale także te, które uczestniczą w procesie oddychania.

Terapia genetyczna polega na zastąpieniu uszkodzonego genu SMN1 jego sprawnie działającą kopią, którą podaje się chorym. Następuje to w drodze jednorazowego wlewu, w kroplówce. Lek może powstrzymać rozwój choroby SMA, ale nie jest w stanie usunąć już powstałych szkód w organizmie pacjentów. Z tego względu jak najszybsze rozpoznanie objawów rdzeniowego zaniku mięśni ma ogromne znaczenie.

