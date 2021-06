Obok lubuskiej marszałek na pikniku pojawiły się posłanki Katarzyna Osos (KO) i Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) oraz niezrzeszony senator Wadim Tyszkiewicz.

- 4 czerwca to moje ulubione święto - mówiła marszałek Polak. - Dlatego, że to jest święto mojego pokolenia i święto wolności, która jest mi bardzo droga. Nie wiedzieliśmy wtedy, czy się uda, ale bardzo mocno wierzyliśmy w tę naszą rewolucję. To była prawdziwa, rzeczywista decentralizacja. Powstał samorząd, dzięki któremu my, Polacy, poczuliśmy się wreszcie jak u siebie w domu. I zaczęliśmy ten nasz dom urządzać po swojemu - opowiadała szefowa lubuskiego samorządu.