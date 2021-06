Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Trzy lata temu Robert Makłowicz mówił w wywiadzie dla zielonogórskiej "Wyborczej": "Dla was wino powinno być tak samo cenne, jak dla Krakowa Wawel. Po tę historię trzeba sięgać, to nie są opowieści mityczne, to się działo niedawno." I dalej: "Jeśli na spacery winiarskie „Wyborczej" przychodzi 200 osób, to znaczy, że zainteresowanie jest. (...) Dlaczego to, czym możecie się pochwalić, nie jest powszechnie dostępne? Zmieńcie to! Trzeba oddać miasto ludziom, a najważniejsze, po latach ciemności, już macie. Wina dla turystów wam nie zabraknie".