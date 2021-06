Klub spod znaku Myszki Miki wreszcie może wziąć głęboki oddech. Presja przed domowym meczem z Toruniem była ogromna. Na koncie pięć porażek z rzędu - w tym ostatnia, upokarzająca ze Spartą Wrocław - i coraz realniejsza groźba spadku do 1. ligi. Ewentualna przegrana z Apatorem oznaczałaby ogromne problemy.

Zmartwienia Falubazu się nie kończą, za tydzień kluczowy mecz w Grudziądzu, ale pierwszy ważny krok na drodze do utrzymania udało się wykonać. Zwłaszcza w strefie mentalnej. Nie było wielkiego kombinowania z torem, było ściganie i konsekwentne budowanie przewagi już od pierwszej serii, wygranej przez gospodarzy 15:9. Od indywidualnego zwycięstwa zaczął Piotr Protasiewicz, to był dobry omen, potem 5:1 po wykluczeniu Krzysztofa Lewandowskiego zrobili juniorzy. Młodzieżówka wydatnie przyczyniła się zresztą do końcowego zwycięstwa, bo Nile Tufft i Fabian Ragus wspólnie zebrali 7 oczek z jednym bonusem.