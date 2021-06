W pandemii zamknięto wiele branż. Sytuacja finansowa wielu firm i spółek pogorszyła się. Lockdown to nie tylko problem sektora gastronomicznego czy fitnessu, pandemia dotkliwe obeszła się z klubami sportowymi. Te, które nie mogą liczyć na pomoc samorządu, są w trudnej sytuacji finansowej. Jak bardzo źle jest z koszykarskim Zastalem?

Kosma Zatorski: Pandemia znacząco wpłynęła na klub, a właściwie na jego sytuację finansową. Zamknięte trybuny, wstrzymana sprzedaż biletów to strata co najmniej 20 proc. zysku klubu. Inny skutek pandemii - wypełnianie sanitarnych obostrzeń w rozgrywkach w lidze rosyjskiej VTB. Klub musi ponosić dodatkowe koszty, bo trzeba testować zawodników, trenerów, osoby obsługujące mecz, sędziów, a nawet personel sprzątający. Wychodzi kilkadziesiąt osób.

Do tego przed każdymi rozgrywkami musi zapewniać wymogi sanitarne: środki do dezynfekcji, maseczki itp. Wszystko to powoduje również, iż budżet klubu jest zdecydowanie niższy niż w latach poprzednich i tym samym klub musi bardzo ostrożnie podchodzić do wydatków, inwestycji, które są motorem napędowym do rozwoju klubu.

Klub do tej pory świetnie się rozwijał, jak jest teraz?

- Zarząd stara się jednak jak najbardziej utrzymać klub na dotychczasowym poziomie, choć jest to trudne. Musieliśmy zerwać kontrakty z kluczowymi zawodnikami transferowymi i obniżyć pensje swoich zawodników.

Do tego musieli grać przy pustych trybunach...

- Zawodnicy bardzo ciężko to odebrali, brakowało im dopingu płynącego od kibiców, który wspiera i motywuje drużynę. Mecze przypominały bardziej sparingi niż prawdziwe rozgrywki. Zastal mimo wszystko ma bardzo dobrą i mocną drużynę, która pokonała CSKA Moskwa. Żal, że zawodnicy niestety nie mogli tym zwycięstwem cieszyć się ze swoimi kibicami.

Jak pomogło wam miasto?

- W kontekście tarcz antykryzysowych to klub niestety nie dostał żadnego wsparcia finansowego z miasta, mimo że zielonogórscy radni zapisali na ten cel pieniądze w budżecie.

Czy pandemia wpłynęła na zainteresowanie klubem?

- Na szczęście zainteresowanie klubem wśród kibiców, które w obecnych czasach mierzone jest poprzez lajki czy też reakcje w mediach społecznościowych na grupach drużyny można stwierdzić, że jest na takim samym poziomie, o ile nie większe. Podniosły się także statystyki oglądalności telewizyjnej. Taka sytuacja pomimo ciężkiego czasu dla drużyny jest ogromną motywacją i wsparciem dla całego zespołu. Na koniec warto zaznaczyć, że pomimo tak ciężkiego czasu klub daje radę i w tym roku po raz pierwszy zagrał w play-offach ligi rosyjskiej, a także w finałach Energa Basket Ligi i miał duże szanse na szóste mistrzostwo w historii.