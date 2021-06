W ubiegłym roku kalendarz cyklu Grand Prix, tak jak i całego sportu, wywróciła pandemia koronawirusa. Z terminarza wypadały kolejne wcześniej planowane turnieje. Ostatecznie zawodnicy pojechali po dwie imprezy w czeskiej Pradze, a także w Polsce - we Wrocławiu, Gorzowie i Toruniu.

W 2021 r. nie obejrzeliśmy jeszcze żadnego wyścigu o żużlowego mistrza świata, ale za chwilę to się zmieni. Zmagania ruszą 16 lipca i od razu będzie bardzo intensywnie, bo zaczniemy od podwójnych rund w czeskiej Pradze oraz we Wrocławiu.

Na wrocławskim Stadionie Olimpijskim do zaplanowanego wcześniej turnieju 31 lipca doszły wyścigi dzień wcześniej - w piątek, 30 lipca.

- Po sukcesie podwójnego turnieju we Wrocławiu w ubiegłym roku wiedzieliśmy, że to miejsce będzie idealnym partnerem, by ponownie gościć dwudniowe wydarzenie - powiedział Paul Bellamy, dyrektor zarządzający w BSI. - Dziękujemy wrocławianom za wsparcie i pomoc w rozszerzeniu kalendarza cyklu GP, który wcześniej był ograniczony ze względu na pandemię koronawirusa.

Zupełną nowością będzie turniej Grand Prix, który odbędzie się 7 sierpnia w Lublinie. Przy takim wyborze nie zakładamy już, że BSI ponownie wróci do poważnych rozmów z Gorzowem. Za to mówi się, że wkrótce zostaną ogłoszone kolejne, podwójne rundy - w Togliatti w Rosji, w duńskim Vojens oraz na zakończenie sezonu w Toruniu.

AKTUALNE TERMINY CYKLU GRAND PRIX 2021:

16 lipca - GP Czech, Praga,

17 lipca - GP Czech, Praga,

30 lipca - GP Polski, Wrocław,

31 lipca - GP Polski, Wrocław,

7 sierpnia - GP Polski, Lublin,

14 sierpnia - GP Szwecji, Malilla,

28 sierpnia - GP Rosji, Togliatti,

11 września - GP Danii, Vojens,

2 października - GP Polski, Toruń.

PEŁNA LISTA STARTOWA GRAND PRIX 2021 (według rankingu):

1. Bartosz Zmarzlik (Polska, numer na plastronie 95), 2. Tai Woffinden (Wielka Brytania, 108), 3. Fredrik Lindgren (Szwecja, 66), 4. Maciej Janowski (Polska, 71), 5. Leon Madsen (Dania, 30), 6. Jason Doyle (Australia, 69), 7. Artiom Łaguta (Rosja, 222), 8. Emil Sajfutdinow (Rosja, 89), 9. Martin Vaculik (Słowacja, 54), 10. Max Fricke (Australia, 46), 11. Matej Zagar (Słowenia, 55), 12. Anders Thomsen (Dania, 105), 13. Oliver Berntzon (Szwecja, 93), 14. Krzysztof Kasprzak (Polska, 187), 15. Robert Lambert (Wielka Brytania, 505). REZERWOWI: 1. Aleksandr Łoktajew (Ukraina), 2. Jaimon Lidsey (Australia), 3. Dominik Kubera (Polska), 4. Oleg Michajłow (Łotwa), 5. Daniel Bewley (Wielka Brytania), 6. Lukas Fienhage (Niemcy), 7. Jan Kvech (Czechy).

KOŃCOWA KLASYFIKACJA GP 2020:

1. Bartosz Zmarzlik - 133 pkt,

2. Tai Woffinden - 117 + 3 pkt,

3. Fredrik Lindgren - 117 + 2 pkt,

4. Maciej Janowski - 107 pkt,

5. Leon Madsen - 89 pkt,

6. Jason Doyle - 87 pkt,

7. Artiom Łaguta - 84 pkt, 8. Emil Sajfutdinow - 81 pkt, 9. Martin Vaculik - 78 pkt, 10. Max Fricke - 64 pkt, 11. Matej Zagar - 46 pkt, 12. Patryk Dudek - 39 pkt, 13. Niels Kristian Iversen - 32 pkt, 14. Mikkel Michelsen - 32 pkt, 15. Antonio Lindback - 22 pkt.