Półfinały tegorocznych IMP rozgrywane były na stadionach w Gnieźnie i Krośnie. W tym pierwszym o awans do najlepszej "16" biło się aż trzech reprezentantów Falubazu - Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz i Mateusz Tonder. Niestety żaden z nich nie trafił z formą, co może dodatkowo niepokoić przed zbliżającym się najważniejszym meczem sezonu przeciwko GKM-owi Grudziądz. Dudek w pierwszych trzech startach zdobył tylko dwa punkty. By myśleć o pierwszej ósemce, musiał wygrać swoje dwa ostatnie wyścigi. Nie udało się.

Sześć punktów łącznie, tyle samo co Dudek, uciułał Piotr Protasiewicz. Tonderowi zaś nie poszło kompletnie - na torze wywalczył tylko jedno "oczko". Z turnieju w Gnieźnie do finału IMP awansowało siedmiu zawodników i jeden rezerwowy: Paweł Przedpełski, Piotr Pawlicki, Oskar Fajfer, Szymon Woźniak, Jakub Miśkowiak, Marcin Nowak, Przemysław Pawlicki oraz Norbert Kościuch. Wśród nich aż trzech przedstawicieli pierwszoligowych klubów. Szczegółowe wyniki u dołu. W drugim półfinale w Krośnie walczył Damian Pawliczak. Wychowanek Falubazu zaliczył gorszy początek, ale potem jechał już całkiem solidnie i miał szanse na pierwszą ósemkę. Niestety w ostatnim wyścigu upadł i został wykluczony. Ostatecznie zajął 10. miejsce z sześcioma punktami na koncie. REKLAMA W Krośnie najlepszy okazał się Janusz Kołodziej. Do finału awansowali też Tobiasz Musielak, Mateusz Szczepaniak, Grzegorz Walasek, Wiktor Lampart, Jarosław Hampel i Kacper Woryna jako rezerwowy. Finał tegorocznych IMP zaplanowany jest na 11 lipca. Odbędzie się w Lesznie. Półfinał w Gnieźnie 1. Paweł Przedpełski ( Apator Toruń) - 14 (3,3,3,2,3)

2. Piotr Pawlicki (Unia Leszno) - 12 (3,2,2,3,2)

3. Oskar Fajfer (Start Gniezno) - 11 (w,3,2,3,3)

4. Szymon Woźniak (Stal Gorzów) - 9 (2,3,1,1,2)

5. Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa) - 8+3 (1,3,3,0,1)

6. Marcin Nowak (Orzeł Łódź) - 8+2 (2,1,2,2,1)

7. Przemysław Pawlicki (GKM Grudziądz) - 8+1 (2,1,3,2,0)

---

8. Norbert Kościuch (Orzeł Łódź) - 8+0 (w,0,3,3,2)

---

9. Tomasz Gapiński (Ostrovia Ostrów) - 7 (3,1,2,1,0)

10. Dominik Kubera (Motor Lublin) - 7 (2,0,1,1,3)

11. Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra) - 6 (0,2,0,3,1)

12. Bartosz Smektała (Włókniarz Częstochowa) - 6 (0,1,0,2,3)

13. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra) - 6 (1,2,1,0,2)

14. Norbert Krakowiak (GKM Grudziądz) - 5 (1,2,d,1,1)

15. Kacper Gomólski (ROW Rybnik) - 3 (3,0,d,0,0)

16. Mateusz Tonder (Falubaz Zielona Góra) - 1 (0,0,1,0,d)

17. Mateusz Bartkowiak (GKM Grudziądz) - 1 (1)

18. Damian Baliński (Kolejarz Rawicz) - NS. REKLAMA Bieg po biegu: 1. Gapiński, Woźniak, Krakowiak, Dudek

2. Pi. Pawlicki, Kubera, Bartkowiak, Fajfer (w)

3. Gomólski, Prz. Pawlicki, Protasiewicz, Smektała

4. Przedpełski, Nowak, Miśkowiak, Tonder

5. Przedpełski, Protasiewicz, Gapiński, Kubera

6. Miśkowiak, Krakowiak, Smektała, Kościuch

7. Fajfer, Dudek, Nowak, Gomólski

8. Woźniak, Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Tonder

9. Kościuch, Gapiński, Tonder, Gomólski (d)

10. Prz. Pawlicki, Nowak, Kubera, Krakowiak (d)

11. Miśkowiak, Pi. Pawlicki, Protasiewicz, Dudek

12. Przedpełski, Fajfer, Woźniak, Smektała

13. Fajfer, Prz. Pawlicki, Gapiński, Miśkowiak

14. Pi. Pawlicki, Przedpełski, Krakowiak, Gomólski

15. Dudek, Smektała, Kubera, Tonder

16. Kościuch, Nowak, Woźniak, Protasiewicz

17. Smektała, Pi. Pawlicki, Nowak, Gapiński

18. Fajfer, Protasiewicz, Krakowiak, Tonder (d)

19. Przedpełski, Kościuch, Dudek, Prz. Pawlicki

20. Kubera, Woźniak, Miśkowiak, Gomólski Bieg dodatkowy o awans do finału: Miśkowiak, Nowak, Prz. Pawlicki, Kościuch Półfinał w Krośnie 1. Janusz Kołodziej (Unia Leszno) - 15 (3,3,3,3,3)

2. Tobiasz Musielak (Wilki Krosno) - 13 (3,2,3,3,2)

3. Mateusz Szczepaniak (Wilki Krosno) - 11 (3,3,2,2,1)

4. Grzegorz Walasek (Ostrovia Ostrów) - 11 (2,2,2,2,3)

5. Wiktor Lampart (Motor Lublin) - 10 (2,2,0,3,3)

6. Jarosław Hampel (Motor Lublin) - 10 (2,3,1,2,2)

---

7. Kacper Woryna (Włókniarz Częstochowa) - 8+3 (1,1,2,1,3)

---

8. Krzysztof Buczkowski (Motor Lublin) - 8+2 (3,1,1,1,2

9. Rafał Karczmarz (Stal Gorzów) - 8+1 (1,3,3,1,0)

10. Damian Pawliczak (Falubaz Zielona Góra) - 6 (0,1,2,3,w)

11. Mateusz Cierniak (Motor Lublin) - 6 (1,2,1,0,2)

12. Daniel Jeleniewski (Wilki Krosno) - 4 (1,3,d,0)

13. Damian Dróżdż (Kolejarz Rawicz) - 3 (0,0,0,2,1)

14. Krystian Pieszczek (Wybrzeże Gdańsk) - 3 (t,1,1,0,1)

15. Oskar Polis (Kolejarz Opole) - 2 (2,d,w,-,-)

16. Jakub Jamróg (Wybrzeże Gdańsk) - 2 (w,0,0,1,1)

17. Bartłomiej Kowalski (Włókniarz Częstochowa) - 0 (w,d,w,d,d) Bieg po biegu: 1. Kołodziej, Lampart, Karczmarz, Kowalski (w)

2. Szczepaniak, Hampel, Woryna, Pawliczak

3. Musielak, Polis, Cierniak, Jamróg (w/u)

4. Buczkowski, Walasek, Jeleniewski (Pieszczek - t), Dróżdż

5. Hampel, Cierniak, Buczkowski, Kowalski (d)

6. Kołodziej, Musielak, Woryna, Dróżdż

7. Karczmarz, Walasek, Pawliczak, Polis (d)

8. Szczepaniak, Lampart, Pieszczek, Jamróg

9. Jeleniewski (Polis - w), Woryna, Pieszczek, Kowalski (w/u)

10. Kołodziej, Walasek, Hampel, Jamróg

11. Karczmarz, Szczepaniak, Cierniak, Dróżdż

12. Musielak, Pawliczak, Buczkowski, Lampart

13. Pawliczak, Dróżdż, Jamróg, Kowalski (d)

14. Kołodziej, Szczepaniak, Buczkowski, Jeleniewski (d)

15. Musielak, Hampel, Karczmarz, Pieszczek

16. Lampart, Walasek, Woryna, Cierniak

17. Walasek, Musielak, Szczepaniak, Kowalski (d)

18. Kołodziej, Cierniak, Pieszczek, Pawliczak (w/u)

19. Woryna, Buczkowski, Jamróg, Karczmarz

20. Lampart, Hampel, Dróżdż, Jeleniewski Bieg dodatkowy: (69,96) Woryna, Buczkowski, Karczmarz