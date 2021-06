W kwietniu Falubaz na własnym torze pokonał GKM 51:39. Teraz jedzie na stadion w Grudziądzu, gdzie obronić musi co najmniej bonusowy punkt, by realnie myśleć o utrzymaniu w ekstralidze. Najlepsza byłaby wygrana, taki cel stawia przed sobą klub spod znaku myszy, ale wiadomo, że nie będzie o to łatwo. Patryk Dudek jeździ ostatnio w kratkę, nie awansował do finału IME, zawodzi Matej Zagar, bez przebłysku ściga się Max Fricke. A ktoś przecież musi zatrzymać Nickiego Pedersena. To właśnie były mistrz świata ciągnie na swoich barkach drużynę GKM-u.

Kłopot Falubazu polega na tym, że grudziądzanie przed sobą mają jeszcze domowy mecz z Apatorem Toruń (czytaj: jedyną drużyną w lidze obok Falubazu, z którą daje im się szanse na wygraną). Dlatego tylko wygrana i zgarnięcie bonusu w niedzielę w Grudziądzu przyniesie do Zielonej Góry trochę spokoju. Tabela PGE Ekstraligi w sezonie 2021 po ośmiu kolejkach PGE Ekstraliga Piotr Żyto, trener Falubazu, tym razem nie kombinował przy awizowaniu składu na niedzielny mecz. Do zestawienia delegował zawodników, którzy jeździli w ostatnim meczu z Apatorem Toruń. Zastosował jednak kilka przesunięć, na swojej pozycji zostawił tylko Patryka Dudka. W drużynie gości zabrakło zaś dołującego z formą Krzysztofa Kasprzaka, w jego miejsce pojawił się Paweł Miesiąc. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz vs Marwis.pl Falubaz Zielona Góra



niedziela, 13 czerwca, start o godz. 19.15; transmisja w nSport+ AWIZOWANE SKŁADY Falubaz: 1. Mateusz Tonder, 2. Piotr Protasiewicz, 3. Max Fricke, 4. Matej Zagar, 5. Patryk Dudek, 6. Fabian Ragus, 7. Nile Tufft. GKM: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Roman Lachbaum, 11. Paweł Miesiąc, 12. Kenneth Bjerre, 13. Nicki Pedersen, 14. Denis Zieliński, 15. Mateusz Bartkowiak. Obsady biegów Bieg 1.: Pawlicki, Miesiąc - Fricke, Tonder

Bieg 2.: Bartkowiak, Zieliński - Ragus, Tufft

Bieg 3.: Pedersen, Bjerre - Dudek, Protasiewicz

Bieg 4.: Lachbaum, Zieliński - Zagar, Ragus

Bieg 5.: Bjerre, Miesiąc - Fricke, Zagar

Bieg 6.: Pedersen, Bartkowiak - Protasiewicz, Tonder

Bieg 7.: Pawlicki, Lachbaum - Dudek, Tufft

Bieg 8.: Pedersen, Zieliński - Fricke, Zagar

Bieg 9.: Pawlicki, Lachbaum - Protasiewicz Tonder

Bieg 10.: Bjerre, Miesiąc - Dudek, Ragus

Bieg 11.: Bjerre, Pawlicki - Zagar, Tonder

Bieg 12.: Miesiąc, Bartkowiak - Protasiewicz, Tufft

Bieg 13.: Pedersen Lachbaum - Dudek, Fricke