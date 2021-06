Jaś Piórkowski urodził się jako wcześniak. W trzeciej dobie życia u chłopca doszło do niedotlenienia. Było krytycznie.

- Syn był wiotki, szary i nie oddychał. Podjęto reanimację. Przywrócono Jasia do życia, ale w szpitalu nikt mi nie powiedział, co było przyczyną tego, że synek przestał oddychać. To, jakie konsekwencje niosło ze sobą niedotlenienie, okazało się dopiero później – wspomina Beata Krochmal, mama Jasia.

Po ponad dwudziestu dniach w szpitalu chłopiec z mamą mogli wrócić do domu. Jaś dostał skierowania do różnych specjalistów. - Przy kontrolnym badaniu u okulisty okazało się, że synek ma zmiany w oczach. Lekarka nas wysłała do Poznania, do szpitala dla wcześniaków, bo sama nie była w stanie postawić diagnozy – dodaje pani Beata.