W tej chwili trudno przewidzieć, jaki kształt ostatecznie przybiorą tegoroczne Dni Zielonej Góry. Dzięki szczepieniom pandemia wydaje się ustępować, ale wszyscy mamy w pamięci doświadczenia z lata zeszłego roku – wtedy też dzienny przyrost zakażonych był bardzo niski, a rząd w przypływie optymizmu zniósł większość obostrzeń. Już na jesień przeżywaliśmy apogeum epidemii.

Jedno jest pewne: w takiej czy innej formie na Winobraniu wystąpią gwiazdy. W zeszłym roku pomimo utrudnionych warunków i ograniczonej skali wydarzenia z koncertami wystąpili Mela Koteluk, Raz Dwa Trzy i L.U.C.

Kto zagra w tym roku? Tego jeszcze nie wiadomo. Zielonogórski Ośrodek Kultury zachęca mieszkańców, by przysyłali swoje propozycje.

"Winobranie zbliża się wielkimi krokami, a my zachęcamy was do współtworzenia tego wydarzenia. W końcu jest to święto nas wszystkich! Podzielcie się z nami tym, kogo chcielibyście usłyszeć i zobaczyć na scenie Winobrania 2021" – ogłosił ZOK.

Propozycje można słać na adres mailowy winobranie2021@zok.com.pl.

