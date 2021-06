Radni sejmiku lubuskiego przegłosowali w poniedziałek specjalne stanowisko w sprawie wydarzeń na Białorusi. Dziękowali im działacze zielonogórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Białorusi "Nowa Białoruś". Na jego czele stoi Alena Kot, malarka i portrecistka, od 2015 r. mieszkająca w Polsce.

Sejmik lubuski o Białorusi, Przy mównicy Alena Kot, przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Białorusi 'Nowa Białoruś', czerwiec 2021 r. Fot. Archiwum lubuskie.pl

- Mając na uwadze szczególną bliskość i więź z Republiką Białorusi ze względów kulturowych, językowych, historycznych i geograficznych, pragniemy wyrazić swój głęboki niepokój związany z wydarzeniami u naszego wschodniego sąsiada - napisali w odezwie radni sejmiku lubuskiego. - Białorusini są dumnym, dojrzałym, odpowiedzialnym europejskim społeczeństwem, których zademonstrowana w ostatnim czasie odwaga inspiruje do wspólnego działania. Świadomi wyzwań i trudności stojących dziś przed Białorusią deklarujemy gotowość do wspierania działań mających na celu upodmiotowienie społeczeństwa białoruskiego.

Pełne stanowisko sejmiku w sprawie Białorusi - TUTAJ

- Sejmik Województwa Lubuskiego solidaryzuje się z narodem białoruskim w dążeniu do ostatecznego zwycięstwa idei wolnościowych. Prawo do wolnych wyborów to podstawowa wartość demokracji, a wolność słowa i zgromadzeń to jedne z podstawowych praw człowieka - czytamy.

