Walne Zebranie to niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się o tym, co dzieje się w "Gazecie Wyborczej". Adam Michnik, Jarosław Kurski i najważniejsi ludzie "Wyborczej" opowiedzą o zmianach i niezależności mediów w dzisiejszych czasach. O tym, jak "Wyborcza" zmienia się w nowoczesne medium internetowe, które pod względem liczby prenumeratorów jest liderem w tej części Europy. Opowiedzą o dziennikarstwie śledczym, demokracji w Polsce, nowych redakcjach lokalnych, współpracy z redakcjami na świecie. Będziecie mogli też usłyszeć o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, z którymi przyszło nam się mierzyć.

Czytaj także: Otwarte serce w czasach korporacji [Jarosław Kurski pisze do Klubu "Wyborczej"] Zachęcamy gorąco czytelników z Zielonej Góry, Gorzowa, Nowej Soli, Żar, Słubic i innych lubuskich miast do udziału w naszym Walnym Zebraniu. Chcemy z Wami otwarcie i szczerze porozmawiać. Spotykamy się w środę, 23 czerwca, o godz. 20. Relacja na stronie Wyborcza.pl. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ślijcie je przed spotkaniem na adres: REKLAMA listy@wyborcza.pl.