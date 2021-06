Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Zielonej Góry i województwa lubuskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali) przed burzami z gradem.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami grad – czytamy w komunikacie IMGW.