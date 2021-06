Terapia Zolgensma, najdroższym lekiem świata, polega na zastąpieniu uszkodzonego genu SMN1 jego sprawnie działającą kopią, którą podaje się chorym. Następuje to w drodze jednorazowego wlewu, który może powstrzymać rozwój choroby SMA. Lekarstwo firmy Novartis nie jest jednak w stanie usunąć już powstałych szkód w organizmie pacjentów. Z tego względu jak najszybsze rozpoznanie objawów rdzeniowego zaniku mięśni ma ogromne znaczenie. Szybkie podanie terapii genowej może spowodować, że u dziecka nigdy nie rozwiną się objawy choroby.

Niestety terapia kosztuje ok. 9,5 mln zł. Rodzice Ani Orłowskiej zbierają pieniądze na lek już dziewiąty miesiąc. W tym czasie choroba postępuje. Zwykła infekcja kończy się zapaleniem płuc i kilkudniową wizytą w szpitalu. Ania nie potrafi sama odkaszlnąć, ma zbyt słabe mięśnie. Wydzielina zostaje w płucach, a to powoduje stany zapalne. Nocą oddech dziewczynki musi wspierać specjalny respirator, który ułatwia oddychanie. Ania podłączona jest do aparatury, która bada oddech dziecka. Gdy ten zanika, rodzice muszą szybko działać. Udrożnić drogi oddechowe, ratować dziecko. Nie śpią od kilku miesięcy. Czuwają przy łóżeczku.

Jutro Ania kończy roczek. By rodzice mogli kupić jej najdroższy lek świata, brakuje 77 tys. zł. Jeśli chcesz zrobić najcenniejszy prezent dziewczynce, możesz dołożyć swoją cegiełkę do zakupu leku.

Tu możesz dołożyć się do Ani leku

W sobotę o godz. 10 na parkingu CRS rozpoczną się urodziny dzielnej Ani. Na wydarzenie zapraszają Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba i MOSiR. W programie między innymi: koncert charytatywny, grill, smakołyki, animacje, malowanie twarzy, dmuchańce, loteria fantowa i wiele innych.