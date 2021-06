Na leczenie Ani zbierali wszyscy. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, prawnicy czy politycy. Gdy tylko zluzowano obostrzenia, ruszyły pikniki i kiermasze we wsiach i miasteczkach. Sprzedawano wszystko, książki, bibeloty i ubrania – każde, byle nie bardzo znoszone. Kto nie miał w swojej lodówce pudełka z ciastkami z napisem „dla dzielnej Ani"? Akcję rozkręciła Katarzyna Prokopyszyn, mama znanego kolarza.

– Gdy inni załamywali ręce, nie wiedzieli co robić, Kasia po prostu zaczynała działać. Wulkan energii. Dziś pomaga kolejnym rodzinom – opowiada Michał Orłowski, tata chorej Ani.

Ciasta piekło pół Zielonej Góry, drugie pół je kupowało. Zbiórkę wspierały gwiazdy, Mateusz Damięcki wyskakiwał na skakance każdą wpłaconą złotówkę. O malutkiej dziewczynce pisały wszystkie redakcje. Artyści nagrali piosenkę, w której śpiewali „A nade mną wisi czas i nie będę mogła się uśmiechnąć". Rademenez rapował dla Ani 24 godziny bez żadnej przerwy. O Ani dowiedziała się Polska.

– Pobił rekord, ale powiedział, że ma go gdzieś, że liczyła się tylko Ania. Wzruszyliśmy się – mówi tata chorej Ani.

Swoje diety oddali zielonogórscy radni Koalicji Obywatelskiej. Elżbieta Polak, lubuska marszałek, sprawę refundacji najdroższego leku na świecie poruszyła na konwencie marszałków. Wszyscy marszałkowie podpisali się pod apelem do rządu, by jak najszybciej rozpocząć proces refundacji. Ania nie ma tyle czasu, nie może czekać kolejnego roku. Rdzeniowy zanik mięśni to choroba, w której umierają neurony. Bezpowrotnie. Mięśnie wiotczeją, dziecko traci umiejętność przełykania, oddychania.

Zolgensma zatrzyma chorobę

Rdzeniowy zanik mięśni może zatrzymać najdroższy lek świata zolgensma, który kosztuje 9,5 mln zł. Rodzice dziewczynki zbierali pieniądze na terapię genową od września. Zbiórka przez pandemię szła opornie, trzeba było ją przedłużać cztery razy. W marcu, po pięciu miesiącach mozolnej zbiórki brakowało wciąż 6 mln zł. Neurolożka Ani alarmowała, że lek trzeba podać dziecku natychmiast. Terapia genowa nie cofa choroby, a jedynie ją zatrzymuje. Dlatego trzeba zdążyć z podaniem leku, zanim zaczną zanikać nie tylko mięśnie rączek czy nóżek, ale także te, które uczestniczą w procesie oddychania.

Wielki urodziny tort, ale bez Ani

W sobotę, w pierwsze urodziny Ani udało się zakończyć zbiórkę. Przyjaciele przygotowali wielki piknik pod CRS. Pomogło też miasto. Był piętrowy tort, ale... nie było Ani. Rodzice nie chcieli, by dziewczynka złapała infekcję. Ostatnia zakończyła się pobytem w szpitalu. Ania została więc w domu, z babcią.

– Chcieliśmy tu być, żeby wszystkim podziękować za to, co zrobili dla Ani. Niestety to dla nas spory stres, martwimy się, czy Ania nie zacznie się dusić, czy babcia sobie poradzi – tłumaczy Joanna Orłowska, mama dziewczynki.

A chuchać na Anię trzeba. Rodzice już wstępnie zamówili lek dla córeczki. Produkcja zolgensma trwa ok. dwóch tygodni. To lek dedykowany konkretnemu pacjentowi. Jest podawany w kroplówce.

– Nie ma go na półce w aptece. Będzie stworzony tylko dla Ani – tłumaczy Michał Orłowski. Zanim to się stanie, Ania musi przejść serię badań. Ich wyniki muszą być dobre. Na początku lipca dziewczynka musi przyjąć ostatnią dawkę spinrazy, leku, który jest podawany dordzeniowo. Zolgensma najwcześniej zostanie podany Ani pod koniec lipca. Rodzina będzie musiała przeprowadzić się do Lublina. Bo? Lek jest podawany jedynie w miejscowym Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Do kwietnia 2020 r. rodziny wyjeżdżały na terapię genową aż do USA.

– Musimy uważać bardzo na Anię. Po ostatnim zapaleniu płuc nie doszła jeszcze do siebie, a zaczęło się od małej infekcji. Jeśli Ania będzie bardzo osłabiona, lekarze nie będą mogli podać jej leku. Dlatego urodziny świętujemy w bardzo kameralnym gronie – mówi Michał Orłowski.

Czym jest SMA?

SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to choroba dziedziczna. Za jej powstanie odpowiada brak genu SMN1, który jest odpowiedzialny za pracę motoneuronów, czyli neuronów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie mięśni i ruchu. Choroba najczęściej ujawnia się dosyć wcześnie. Pojawiają się uogólnione osłabienie i postępujący zanik mięśni szkieletowych. W ostateczności prowadzi do tego, że chory jest całkowicie unieruchomiony.