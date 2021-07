Drzonkowski ośrodek organizuje wielki piknik, ale nie będzie na nim zarabiał. Wszystkie zebrane pieniądze zasilą konto Kazimierza Woźniaka, trenera tenisa ziemnego, wieloletniego pracownika.

- Każdy kto grał w tenisa zna pana Kazia, to człowiek o złotym sercu. Wspaniały tenisista, bramkarz piłkarski, szermierz. Był nam zawsze pomocny, przyjacielski, dziś to my musimy mu pomóc - mówią w ośrodku. Kazimierz Woźniak skończył w tym roku 65 lat i wiosną przeszedł na emeryturę. Chciał wyremontować poniemiecki dom, więcej czasu poświęcić 90-letniej mamie. Niestety 12 maja wydarzył się wypadek. Mężczyzna spadł ze schodów, które miały służyć tylko na czas remontu. Wypadek był poważny. Trener stracił przytomność, karetką został odwieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tam przeszedł ciężką operację. Niestety wiadomości nie były dobre: uszkodzony rdzeń na odcinku szyjnym.