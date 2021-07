1 ZDJĘCIE Korytarz życia na autostradzie A2. Policja chwali kierowców (KPP Sulęcin)

We wtorek na autostradzie A2 pod Torzymiem ciężarówka zjechała na pas awaryjny i zderzyła się z samochodem obsługi autostrady. Dzięki zachowaniu pozostałych kierowców ranny mężczyzna został szybko zabrany do szpitala. - To był wzorowy korytarz życia - chwalą policjanci.