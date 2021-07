W każdym tygodniu w "Wyborczej" przyznajemy plusy i minusy, za dobre i te złe wiadomości. Co nagradzamy, a co krytykujemy tym razem?

Plus: Nowa Sól nie kosi

Łąki kwietne w Nowej Soli nie tylko pomagają naturze, ale także edukują mieszkańców Fot. Ewa Batko UM w Nowej Soli

W trosce o owady, ale także odpowiadając na apele mieszkańców, Nowa Sól ograniczyła koszenie pasów zieleni. - Tak wspieramy bioróżnorodność – tłumaczy Ewa Batko, rzeczniczka Jacka Milewskiego, prezydenta Nowej Soli. I wylicza atuty. Częste koszenie wysusza glebę, a trawa i inne rośliny zatrzymują wilgoć, przez co przyczyniają się do obniżenia temperatury w mieście. Do tego rośliny produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla.