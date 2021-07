Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

O Rafim pisaliśmy w zielonogórskiej "Wyborczej" w sierpniu ub. roku. To młody pies (ma ok. dwóch lat), który trafił do schroniska do zwierząt w Żarach. Został znaleziony na jednej z ulic, miał przetrącony kręgosłup. - Najprawdopodobniej został potrącony przez samochód, najpewniej będzie całe życie jeździł na wózku - tłumaczyli wolontariusze z Żarskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Aport". Pies nie był zaczipowany, miał na sobie czerwoną obrożę, ale nie zgłosił się po niego właściciel.