Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 30 mln. W pełni zaszczepionych, czyli po dwóch dawkach (lub jednej w przypadku preparatu firmy Johnson & Johnson), jest nieco 13,9 mln osób. U 12,5 tys. osób odnotowano niepożądane odczyny, a więc komplikacje zdrowotne po przyjęciu szczepionki.

Jak szczepienia idą w Lubuskiem? W pełni zaszczepiony jest już co trzeci mieszkaniec województwa (w pełni zaszczepionych jest 365,6 tys. osób na około milion mieszkańców), co daje wynik porównywalny do średniej krajowej.