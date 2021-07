Z góry chciałbym przeprosić Artystów, którzy tego lata prezentują się w naszym mieście, bo wielu z nich to fachowcy w swojej dziedzinie, ale istotnym elementem jest siła nazwy, nazwiska, a co za tym idzie siła przyciągania widzów. Przed chwilą, w zdaniu odruchowo pierwotnie napisałem, że artyści prezentują się na scenie. Ale skreśliłem „scenę", bo tego lata, nie mamy w Zielonej Górze, w mieście wojewódzkim żadnej sceny. ŻADNEJ DO CHOLERY! Jak to możliwe?! Bajki są wykonywane na trawie w ogrodzie botanicznym. No, chyba że kiepska pogoda przyjdzie z pomocą, to wtedy przenoszą się do Planetarium. Ćwiczenia, pikniki na plaży przy Gęśniku. Kino plenerowe - no OK na trawie, ale Stary Kisielin to dosyć odległe miejsce. Muzyka poważna w Parku Zatonie - to akurat ładnie współgra, zatem na plus. Plac przed filharmonią, gości raz w tygodniu artystów, ale promocja i ich siła przyciągania widza?

Oj, daleko jest do tego, do czego przywykliśmy przez lata. A poza tym to tylko plac, a nie żadna scena. Myślę, że dobrze sprawę unaoczni zestawienie głównych artystów w obu lubuskich stolicach w okresie lipiec-sierpień. Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter. Nim przejdziemy do zestawienia, warto zaznaczyć, że W ZG mamy muzykę poważną w Zatoniu, a w Gorzowie są pikniki chopinowskie. Bajki są w obu miastach, z tym że w Gorzowie na scenie letniej, a u nas na trawie. W Gorzowie mamy co tydzień spektakl w ramach XIX Festiwalu Letnich Teatrów Ogródkowych oraz liczne wydarzenia dla młodych w Wartowni. U nas wydarzeń dla młodego odbiorcy brak. Kino letnie jest w obu miastach. REKLAMA Gorzów ma do dyspozycji tego lata: scenę główną na Starym Rynku, Amfiteatr, Scenę Letnią przy Teatrze, Wartownie. Zielona Góra ma do dyspozycji tego lata: plac przed filharmonią, ruiny zamkniętego amfiteatru, scenę lalkową w budowie, Planetarium - awaryjnie. Na rozgrzewkę, przedstawię jeszcze listę wybranych wykonawców, którzy wystąpili w Gorzowie już w czerwcu, czyli przed wakacjami: Kroke, Natalia Zamilska, Król, Adam Snopek, Adam Bałdych Quartet. Natomiast, w czerwcu w Zielonej Górze niewiele się działo. REKLAMA No to porównajmy oferty lubuskich stolic w wakacyjne weekendy. LIPIEC weekend 1. Gorzów: Majka Jeżowska, Mela Koteluk, Renata Przemyk/Igor Herbut, Dariusz Kordek, Don Guralesko Z.Góra: Orkiestra Dęta Zastal weekend 2. Gorzów: Czesław Mozil, K-Paul Z.Góra: Orkiestra Dęta Zastal weekend 3 Gorzów: TEDE, Brodka Z.Góra: Piknik Naukowy, Kabaret Chyba(wtorek) weekend 4 Gorzów: FolkFor, Doktor Swing, Z.Góra: Orkiestra Dęta Zastal SIERPIEŃ weekend 1 Gorzów: Piotr Bukartyk, Monika Kowlaska, Raz Dwa Trzy Z.Góra: Jessica Marnstein Band weekend 2 Gorzów: Anna Maria Jopek, Kult z Gorzowską Orkiestrą Dętą Z. Góra: Tomasz Wachnowski, Orkiestra Dęta Zastal. weekend 3 Gorzów: Terno, Dance on Fire, Nowonarodzeni Z.Góra: Blues Friends weekend 4 Gorzów: Nosowska, Retro, Old Timers Z.Góra: Retro Hobby Band. Orkiestra Dęta Zastal weekend 5 Gorzów: Michał Szczygieł, Chór Cantabile z orkiestrą Z.Góra: Studenci i Big Band UZ Dla dociekliwych zostawiam linki do stron źródłowych – TUTAJ i TUTAJ. Wnioski pozostawiam czytelnikom. Janusz Rewers - zielonogórski radny Koalicji Obywatelskiej, dyrektor departamentu promocji i strategii marki w Urzędzie Marszałkowskim, lider kabaretu Rewers.