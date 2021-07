Andy’ego (Andrzeja) Mazurczaka do kadry narodowej na turniej kwalifikacyjny na igrzyska olimpijskie powołał trener Mike Taylor. Ostatecznie kadra do Tokio nie pojechała, ale Andy Mazurczak został w kraju i zasili drużynę Zastalu.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- Rozgrywający reprezentacji Polski podpisał z naszym klubem roczną umowę - poinformował na swojej stronie Enea Zastal BC.

- Jestem bardzo zadowolony, że mogę dołączyć do drużyny, z którą będę walczył o najwyższe cele. Dam z siebie wszystko, żeby pomóc zespołowi w rozgrywkach Energa Basket Ligi i VTB. Mam nadzieję, że ten sezon da nam wszystkim dużo sukcesów, i mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy razem na meczach - mówi cytowany przez zastalowską witrynę Mazurczak.

REKLAMA

Nowy rozgrywający Zastalu ma 27 lat, pochodzi z Chicago. Mierzy 188 cm i gra na pozycji rozgrywającego. W drużynie ma zastąpić Łukasza Koszarka, który odszedł do Legii Warszawa. Mazurczak ma dwa obywatelstwa: amerykańskie i polskie.

W przeszłości Mazurczak bronił barw Arisu Leeuwarden, Caceres, Niners Chemnitz i Kavalas. Ostatni sezon Andy spędził w Dąbrowie Górniczej. Średnio w meczach ekstraklasy koszykarskiej zdobywał 10,9 punktu, miał średnio 5,4 asyst i 4,3 zbiórek. - Miewał mecze, w których ocierał się o triple-double - w meczu przeciwko PGE Spójni Stargard zdobył 19 punktów, do których dołożył 9 asyst i 9 zbiórek, kończąc spotkanie z evalem 34 - przypomina klubowa strona.

- Decyzja o podpisaniu Andy’ego poprzedzona była długą analizą. Był na liście polskich zawodników, których chcieliśmy podpisać od samego początku. Dlaczego Andy? To bardzo proste. Udowodnił, że posiada umiejętności, które pozwalają mu grać na odpowiednim poziomie w Energa Basket Lidze i reprezentacji Polski. To dobry kontrakt dla obu stron - my dostajemy dobrego zawodnika, a Andy dostaje szansę spróbowania swoich sił w lidze VTB. W tym momencie do zamknięcia składu zostało nam podpisanie jednego lub dwóch zawodników. Jesteśmy cierpliwi w dobieraniu graczy, jednak myślę, że już niedługo zamkniemy nasz skład - komentuje podpisanie nowego kontraktu Oliver Vidin, trener Zastalu.

Skład na przyszły sezon

Obecnie skład zielonogórskiej drużyny wygląda tak:

REKLAMA

Rozgrywający: Andy Mazurczak,

Obrońcy: Nemanja Nenadić, Przemysław Żołnierewicz, Kacper Traczyk, Konrad Szymański,

Skrzydłowi: Jarosław Zyskowski, Tony Meier, David Brembly,

Środkowi: Dragan Apić, Krzysztof Sulima.

CZYTAJ TAKŻE: Ciekawie w lubuskim futbolu. Na naszych boiskach zagra Łukasz Piszczek

CZYTAJ TAKŻE: Ale historia! Tony Meier wraca do koszykówki, podpisał kontrakt z Zastalem