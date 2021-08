Koszykarze intensywnie przygotowują się do nowego sezonu. Klub opublikował właśnie blisko 30-minutowy film, z którego możemy dowiedzieć się więcej o całym procesie. To okazja, by nieco bliżej poznać dwóch nowych serbskich koszykarzy Zastalu - środkowego Dragana Apicia i rzucającego Nemanję Nenadicia. Panom nie udało się dojść do kompromisu w kwestii, który z nich jest lepszym zawodnikiem. - Kto będzie gwiazdą? My jako duet - zapowiadają.

W środku także rozmowy z Davidem Bremblym i Przemysławem Żołnierewiczem.