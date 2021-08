"Chciałam przekazać ten skromny podarunek w imieniu mojej córki Eweliny, która urodziła się w tym szpitalu 25 lat temu, w czerwcu, w 26. tygodniu ciąży, z wagą 860 gramów, skala 1-3-5 Apgar. Opiekowała się nią p. Halina Szumlicz, do domu wyszła 8.08.96 r. w 61. dobie" – napisała pani Barbara. List dołączyła do paczki i wysłała na adres szpitala w Zielonej Górze. - Dla oddziału neonatologii – sprecyzowała.

W paczce były najmniejsze rozmiary sukienek, czapeczek, śpiochów i środków higienicznych dla wcześniaków. Personel był zachwycony. – Czegoś tak pięknego jeszcze nie widziałyśmy.

Oddział neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Nowe ubranka otrzymane w prezencie mamy kobiety, która urodziła się tu 25 lat temu. Sierpień, 2021 r. Fot. Archiwum Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Historię prezentu opisał na swojej stronie FB sam szpital. Dziewczynka, która urodziła się 25 lat temu w zielonogórskiej lecznicy, od trzech lat mieszka i pracuje w Anglii. – Świetnie sobie radzi dzięki rehabilitacji, jest sprawna ruchowo, ma problemy tylko z jelitami – pisze jej mama. – Jeżeli to możliwe i rodzice wcześniaków się zgodzą, to może by można zrobić zdjęcia w tych ubrankach malutkim wcześniakom i ustawić na stronie szpitala, żeby rodzice zobaczyli, że dzieciątka tak wcześnie urodzone też potrafią w życiu coś osiągnąć, żeby się nie poddawali, tak jak ja się nie poddałam 25 lat temu, kiedy medycyna nie była rozwinięta tak jak teraz.

Pierwsze mamy już na zdjęcia się zgodziły.

