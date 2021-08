1 ZDJĘCIE 8.04.2017 r., sprzątanie cmentarza żydowskiego przy ul. Chmielnej w Zielonej Górze (Szymon Płóciennik)

"Teren jest zarośnięty pokrzywami, walają się po nim butelki po wódce, ogrodzenie jest zniszczone. Miejsce wygląda na opuszczone i pozostawione same sobie. (...) Mój smutek był nie do opisania" - pisze Luisa Daccomi w liście otwartym do prezydenta Janusza Kubickiego.