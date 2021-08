Corno to inaczej róg. – Gram na nim ja, jak i niemal wszyscy uczestnicy festiwalu. Można powiedzieć, że połączył nas róg – powtarza od kilku lat Łukasz Łacny, który festiwal wymyślił z Maciejem Baranowskim i Iwanem Morozem, ich nauczycielem ze szkoły muzycznej w Zielonej Górze.

Gdy festiwal nabierał rozpędu, przyszła pandemia koronawirusa. Owszem rok temu impreza odbyła się, ale w bardzo okrojonym zakresie. - Mamy nadzieję, że tym razem CORNO powróci w pełnej krasie - usłyszymy koncerty deptakowe, a na ulicach zabrzmi językowy kogel-mogel, za który odpowiedzialnych będzie kilkudziesięciu kursantów z całego świata. Wszyscy aktywni, zaangażowani i ciekawscy. To oni co roku odmieniają nastrój Zielonej Górze, która na festiwalowy tydzień staje się prawdziwym centrum brassu – mówią pomysłodawcy festiwalu.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Rzeczywiście europejskie, jak nie światowe centrum brassu (czyli stylu muzyki granej przez orkiestry dęte) na kilka dni przeniesie się do Zielonej Góry. V CORNO – Brass Music Festival odbędzie się w dniach 16-21 sierpnia. Na festiwal składa się sześć koncertów, w bardzo różnym stylu i repertuarze. Łączy je jedno – w głównej roli wystąpią blaszane instrumenty dęte – waltornia, trąbka, puzon i tuba. Usłyszymy zielonogórskich filharmoników, znakomitego czeskiego waltornistę Radka Baboraka oraz chilijski zespół Los Pitutos. W programie oprócz koncertów kameralnych i symfonicznych odbędą się także międzynarodowe warsztaty instrumentalne i wystawa instrumentów.

- To unikatowy i jedyny tego typu festiwal w Polsce, obecnie największy zarówno w kraju, jak i w tej części Europy – zapowiadają organizatorzy.

Koncerty będą odbywać się w różnych miejscach w Zielonej Górze – w muzeum, planetarium, kościele, klubie Kawon. Bilety są dostępne na stronie internetowej corno.abilet.pl. W zależności od koncertu kosztują od 10 do 30 zł.

Program V CORNO – Brass Music Festival

Zapowiedź V CORNO - Brass Music Festival 2021 w Zielonej Górze Fot. Materiały prasowe/Corno BMF

18 sierpnia – środa - Muzeum Ziemi Lubuskiej

Godz. 19 – Koncert Dęte Kameralnie. W Sali Witrażowej wystąpi zagra m.in. kwartet waltorniowy Hornet Quartet. Muzycy wykonają „Hornet attack", światową premierę utworu Pawła Pudły.

Ponadto w programie: Giacomo Puccini – E lucevan le stelle (opr. N. Ferro), Brandon Ridenour – Doves, Léon Stekke – Concertino na trąbkę i fortepian, Paul McCartney, John Lennon – Maxwell's Silver Hammer, All you need is love (opr. B. Ridenour).

Grają: Hornet Quartet oraz Jan Harasimowicz - trąbka, Brandon Ridenour - trąbka, Tomasz Hajda – puzon, Roland Szentpali – tuba, Wioletta Fluda-Tkaczyk, Natalia Domańska, Jacek Obstarczyk, Hornet Quartet - kwartet waltorniowy.

19 sierpnia - Planetarium Wenus

Godz. 19 – Koncert Muzyki Filmowej

Zapowiedź V CORNO - Brass Music Festival 2021 w Zielonej Górze Fot. Materiały prasowe/Corno BMF

19.08 czwartek, godz. 19:00 Planetarium Wenus. Koncert poprowadzą: James Thatcher, legendarny waltornista Hollywood Studio, ulubieniec Johna Williamsa, Andrew Stone-Fewings – trębacz Royal Shakespeare Company oraz Roland Szentpali – tubista Węgierskiej Orkiestry Narodowej.

W programie kompozycje najwybitniejszych twórców muzyki filmowej – Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Jerry’ego Goldsmitha, Jamesa Hornera. Usłyszymy muzykę z filmów: Park Jurajski, Braveheart, Gladiator, Za horyzontem

Grają i dyrygują: James Thatcher, Andrew Stone-Fewings i Roland Szentpali oraz Jan Harasimowicz - trąbka, Maciej Baranowski – waltornia i uczestnicy międzynarodowych warsztatów instrumentalnych.

20 sierpnia - kościół Najświętszego Zbawiciela

Godz. 19 – Radek Baborak i Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej

Światowej sławy czeski waltornista Radek Baborak poprowadzi Orkiestrę Filharmonii Zielonogórskiej oraz wystąpi jako solista koncertu. Wystąpią także: trębacz Filharmonii Berlińskiej – Andre Schoch, waltorniści Raimund Zell i Michał Szczerba oraz puzonista Edgar Manyak.

W programie: Joseph Haydn, Antonio Rosetti – Koncert Es-Dur na dwie waltornie, Antonio Rosetti – Koncert D-Dur na róg i puzon oraz Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi – Koncert na trąbkę BWV 975

Grają: Radek Baborak – waltornia, dyrygent, Raimund Zell i Michał Szczerba – waltornia, Edgar Manyak – puzon, Andre Schoch – trąbka oraz Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej.

20 sierpnia – Piwnica Artystyczna Kawon

Godz. 21 – Los Pitutos i koncert muzyki latynoskiej

Liderem tego chilijskiego zespołu jest Matías Piñeira, pierwszy waltornista Filharmonii Monachijskiej. Grupa gra walce, boleros, cumbie (kolumbijskie tańce ludowe) i kompozycje oryginalne.

Grają: Alvaro Zambrano – wokal, gitara, keyboard, Matías Piñeira - waltornia, wokal, Pablos Camus – gitara, Tomas Peralta - kontrabas, wokal, Cristian Betancourt – perkusjonalia.

21 sierpnia – sobota

Godz. 17. Akademia blachy - koncert promenadowy przed Filharmonią Zielonogórską.

Młodzi instrumentaliści dęci, przy wsparciu międzynarodowej klasy artystów CORNO – Brass Music Festival, wykonają imponujące, głośne i energetyczne aranżacje muzyki klasycznej i filmowej. W programie m.in.: Libertango, Suita Carmen, muzyka z filmów "Iniemamocni", "Rocky", "Dzieci Sancheza".

Muzykami i uczestnikami międzynarodowych warsztatów instrumentalnych dyryguje Andrew Stone-Fewings.

21 sierpnia – sobota

Godz. 19 - Planetarium Wenus. Piazzola, van Beethoven i Wielki Finał V CORNO – Brass Music Festival.

Tematem przewodnim koncertu finałowego festiwalu będzie muzyka Astora Piazzolli ( w tym roku świat obchodzi 100-lecie urodzin kompozytora), a także Ludwiga van Beethovena, którego obchody 250. urodzin zakłóciła pandemia. Usłyszymy utwory niedawno zmarłego wybitnego pianisty Chicka Corei, który popularyzował muzykę Piazzolli na całym świecie.

Grają: Adam Rapa - trąbka, Brandon Ridenour - trąbka, Andre Schoch – trąbka, Julie Bonde – trąbka. Hornet Quartet (Michał Szczerba, Gabriel Czopka, Łukasz Łacny, Piotr Kowalski (wszyscy róg), Jamie Williams – puzon, Tomasz Hajda – puzon, Tomer Maschkowski - puzon, Gergely Lukacs – tuba, Jacek Obstarczyk – fortepian, John Riddel – perkusja i Cristian Betancourt -– perkusjonalia.

