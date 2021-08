Zielonogórski klub długo sondował wolny rynek, ale cierpliwość najwyraźniej się opłaciła. Już wkrótce do drużyny dołączy bowiem gracz europejskiego poziomu, urodzony w Nowym Jorku 29-letni Branden Frazier.

Amerykanin długo i skwapliwie budował swoją markę na starym kontynencie. Zaczynał od gry w Holandii (dla Den Helder Kings), potem na Węgrzech (Kaposvari) i Ukrainie (Chimik), by wreszcie trafić do ligi rosyjskiej (Awtodor Saratów), a następnie hiszpańskiej (San Pablo Burgos), niemieckiej (Baskets Bonn), tureckiej (Fethiye Belediyespor) i francuskiej (AS Monako).