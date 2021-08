Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Dochody:

180,7 tys. zł - dochody własne (nie podaje źródeł)

63,5 tys. zł - dochody małżonki

Oszczędności: 200 tys. zł na lokatach, w gotówce 15 tys. zł oraz 2,4 tys. franków szwajcarskich i 2 tys. euro, ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień"

Mieszkania, dom: dom 120 m kw. na działce 330 m kw. o wartości 460 tys. zł (współwłasność z małżonką), mieszkanie 86 m kw. o wartości 200 tys. zł (prawo do lokalu, spadek w 1/4)

Inne nieruchomości: brak

Udziały, akcje: 100 akcji Agory

Samochód, cenne mienie: Peugeot 3008 (rocznik 2017 r.)

Kredyty: na zakup domu we frankach szwajcarskich w Raiffeisen Polska - do spłaty ok. 128 tys.

Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry

Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry WŁADYSLAW CZULAK

Dochody:

201,6 tys. zł - zatrudnienie w urzędzie miasta

21,7 tys. zł - zatrudnienie na Uniwersytecie Zielonogórskim



77,2 tys. zł - dochody małżonki na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz PWSZ w Lesznie

Oszczędności: 48 tys. zł i 3,8 tys. euro

Mieszkania, dom: dom 169 m kw. z działką 15 arów o wartości 650 tys. zł (współwłasność z małżonką), dom 83 m kw. z działką 201 m kw. o wartości 280 tys. zł (współwłasność z małżonką), mieszkanie 37 m kw. o wartości 50 tys. zł (udział 203/1000 wspólnie z małżonką)

Inne nieruchomości: trzy sąsiadujące ze sobą działki o powierzchni 18 arów z domem letniskowym 36 m kw. i budynkiem gospodarczym 14 m kw. oraz hangarem na łódź - łączna wartość 140 tys. zł (współwłasność z małżonką)

Udziały, akcje: brak

Samochód, cenne mienie: Volvo XC60 (rocznik 2016), Peugeot 508 (rocznik 2013), Saab 93 (rocznik 2006), udziały w czterech koniach o łącznej wartości 60 tys. zł

Kredyty: kredyt 475 tys. zł w BGŻ na budowę domu - do spłaty pozostało ok. 270 tys. zł

Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry

Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry Fot. Władyslaw Czulak/Agencja Gazeta

Dochody:

222,7 tys. zł - zatrudnienie w urzędzie miasta

25,9 tys. zł - zatrudnienie na Uniwersytecie Zielonogórskim

55,2 tys. zł - członek rady nadzorczej w Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji

52,5 tys. zł - zarobki żony w Zespole Edukacyjnym nr 3

Oszczędności: 89 tys. zł, 11 tys. dolarów, 420 tys. jenów, 4 tys. franków szwajcarskich, fundusze IKE na kwotę 484 zł

Mieszkania, dom: brak

Inne nieruchomości: brak

Udziały, akcje: akcje IFSA-6 i BIOTON-59 na kwotę ok. 480 zł

Samochód, cenne mienie: Kia Sportage (rocznik 2020), Hyundai IX 35 (rocznik 2014)

Kredyty: kredyt hipoteczny w Multibanku - 139 tys. franków szwajcarskich (do spłaty 96,2 tys.), kredyt gotówkowy w Multibanku - 103 tys. zł (do spłaty 10,8 tys.), pożyczka gotówkowa w PKO BP - 40,4 tys. zł (do spłaty 36 tys.)

W Biuletynie Informacji Publicznej zielonogórskiego urzędu miasta ukazały się oświadczenia prezydenta, jego zastępców i wszystkich dyrektorów departamentów. Prawie wszystkich. Brakuje jednego - od Wiolety Haręźlak, dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych, prawej ręki prezydenta Kubickiego i tak naprawdę nieformalnej wiceprezydent miasta (ze stanowiska zeszła, by móc pełnić funkcję przewodniczącej sejmiku).

Zwróciliśmy się do urzędu miasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy, w 2019 r. Haręźlak - mimo zejścia na niższe stanowisko - w samym tylko urzędzie miasta zarobiła 214 tys. zł, ledwie 3,5 tys. mniej od premiera Mateusza Morawieckiego. Po doliczeniu diety radnej sejmiku Haręźlak zarobiła 246 tys. zł, czyli 24 tys. zł więcej niż w sumie wyniosły wtedy zarobki szefa rządu (łącznie z dietą parlamentarną).

Tym razem premiera bez problemu przebił wiceprezydent Lesicki. Sam tylko etat w urzędzie miasta przyniósł mu prawie 223 tys. zł. W sumie jego zarobki wyniosły ponad 300 tys. zł. Premier Morawiecki w w 2020 r. za kierowanie polskim rządem zarobił 199,7 tys. zł. Po doliczeniu diety parlamentatnej jego dochody zamknęły się w kwocie 230 tys. zł.

Także etat wiceprezydenta Kaliszuka jest wart więcej niż praca premiera. Kaliszuk w urzędzie miasta zarobił 201,6 tys. zł.

Dla porównania lubuska marszałek Elżbieta Polak za pracę otrzymała 183 tys. zł (nikt w urzędzie marszałkowskim nie zarabia więcej niż ona), a wojewoda Władysław Dajczak - 139 tys. zł.

Zobacz też: Ustawa kominowa w samorządach? Tej urzędniczce płacimy więcej niż premierowi