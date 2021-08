"Uczę swoją 7-letnią siostrzenicę, kim jest sprzedawczyk i co znaczy to słowo. Czy mogę wykorzystać pańskie zdjęcie jako ilustrację?" – to tylko jeden z komentarzy, jakimi od kilkunastu godzin mieszkańcy województwa lubuskiego zalewają oba facebookowe profile Łukasza Mejzy, posła niezrzeszonego.

Większość komentarzy nie nadaje się do cytowania w gazecie. "Szmata", "menda", "zdrajca" – to najłagodniejsze określenia, jakie padają. "Nie wracaj do Lubuskiego" – piszą ludzie. Część komentarzy ponoć znika, ale pojawiają się następne. Na obu profilach Mejzy ukazało się ich już kilkaset. W jego obronie nie staje nikt.