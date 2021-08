Monika i Tadeusz Michalikowie to sportowe rodzeństwo rodem ze wsi Jasieniec pod Świebodzinem. Oboje od dzieciństwa uprawiają zapasy. Pierwsze kroki stawiali w klubie Orlęta Trzciel. Michalikowie są drugą rodziną w Polsce, w której rodzeństwo może się pochwalić medalami olimpijskimi. Monika to brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Tadeusz to brązowy medalista zakończonych klika dni temu Igrzysk w Tokio.

Przed paroma dniami złożyli wizytę w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przyjęli gratulacje od władz województwa.

- Serdecznie gratuluję sukcesu. Dziękuję, że znaleźliście czas, by się z nami spotkać. Jesteśmy głodni takich rozmów. Jesteśmy dumni, w jaki sposób reprezentujecie Lubuskie – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Gratulacje złożyli także członkowie zarządu Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak.

Świeży medalista z Tokio skromnie stwierdził, że sukces przeszedł jego najśmielsze oczekiwania.

- To jest jak sen. Nadal nie dociera do mnie, że jestem medalistą igrzysk olimpijskich. Nigdy nie chciałem poddać się presji, że muszę zdobyć olimpijski medal, bo siostra go zdobyła. Ja mam swoją drogę. Teraz nasze drogi się zeszły, i to jest bardzo miłe. Planuję wystartować na igrzyskach w Paryżu. Po zakończeniu kariery chcę wrócić do Trzciela i zająć się trenowaniem dzieci – mówił Tadeusz Michalik.

Podkreślił, że na medal pracował 20 lat. - To były lata ciężkich treningów i pracy nad sobą. W tym sporcie lepiej wyjść na matę z lekką kontuzją, z poczuciem, że się nie "dotrenowało", ale z przygotowaną głową. Bez głowy się nie uda – przekonywał zapaśnik.

Tadeusz Michalik, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio, odwiedził Zieloną Górę. Towarzyszyła mu siostra Monika (także utytułowana zawodniczka) i trener Mieczysław Kuryś fot. Krzysztof Kubasiewicz

Jego wieloletni trener Mieczysław Kuryś stwierdził: - Miałem wielu utalentowanych zawodników. W tym sporcie lepiej jest jednak, jak się trafi na mniej utalentowanego, ale pracowitego. Tadek taki był – przyznał szkoleniowiec.

Monika Michalik to 11-krotna medalistka mistrzostw Europy. Obecnie zajmuje się szkoleniem młodzieży. - W sporcie najważniejsze jest to, by inwestować w dzieci i młodzież. Nie w tych największych mistrzów. Trzeba myśleć o następnych pokoleniach. O tym, by miał nas kto zastąpić – przypominała.

