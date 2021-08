Autobus posłanek i polityczek Lewicy do końca wakacji ma odwiedzić kilkanaście polskich miast. Na piknikach odbywających się pod hasłem „Zrobimy to lepiej" posłanki spotykają się z wyborcami w luźniejszej atmosferze.

– Żeby zmiana w Polsce mogła się dokonać, musimy o niej rozmawiać. Musimy w sobie uruchomić energię, która pozwoli tę zmianę wyzwolić. A stanie się to wyłącznie wtedy, gdy politycy i obywatele muszą działać z ludźmi. Dlatego ruszyliśmy w drogę! W trakcie naszych spotkań wśród uczestników wędruje specjalna urna, do której anonimowo można wrzucać swoje pomysły na Polskę – opowiada posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

- Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy nie zawsze są świadomi tego, co się dzieje w Polsce. Lewica uważa, że tylko dialog pomiędzy parlamentem a obywatelami doprowadzi do zmiany, która uwolni kraj od obsesyjnych i dzielących Polki i Polaków rządów prawicy" – mówi Anita Kucharska-Dziedzic. lubuska posłanka Lewicy.

W Zielonej Górze piknik z posłankami Lewicy zacznie się w sobotę, 14 sierpnia o godz. 10 pod Filharmonią Zielonogórską. Wstęp wolny. Przyjazd zapowiedziała spora grupa posłanek: Katarzyna Kotula, Beata Maciejewska, Wanda Nowicka, Katarzyna Ueberhan, Monika Falej i Anita Sowińska. Gospodarzem będzie Anita Kucharska-Dziedzic.

