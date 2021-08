Takie coś spadło przed nami, na naszych oczach, gdy odbierałem dziecko z przedszkola. To było 20 m od nas, 2-2,5 m od ścieżki, w miejscu gdzie biegają dzieci z przedszkola – napisał do „Wyborczej" pan Krzysztof z Zielonej Góry.

Konary leciały pod nogi w poniedziałek ok. godz. 15 po południu w parku przy wyremontowanym pałacu w zielonogórskim Starym Kisielinie. W budynku dawnego archiwum, nadzorowanym przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, mieści się oprócz lokalnego domu kultury także przedszkole.

Konary lecą z drzew pod przedszkolem w Starym Kisielinie w Zielonej Górze. 16 sierpnia 2021 r. Fot. Archiwum prywatne

- Konary leciały, a nie było żadnej wichury! To jest co najmniej 20 kg z kilkunastu metrów, a może jest więcej. Kupuję liściaste drewno do kominka i wiem, ile może ważyć taki konar – opowiada mieszkaniec. – A tak, w naszym parku też są te tabliczki ostrzegawcze, choć aż prosi się, żeby wyciąć suche gałęzie.

Tabliczki ostrzegawcze zamontowano w Zielonej Górze w czerwcu br. przez miejską spółkę ZGK, zajmującą się m.in. zielenią w mieście. Pojawiły ich się setki w parkach, skwerach, przy drogach. Rysunek na tablicy ostrzega, że może na głowę spaść konar.

- To bardzo innowacyjne podejście. Zamiast uschnięte konary po prostu wycinać, wybiera się przestrogę: jak nie będziesz uważał, gałąź rozbije ci łeb. Twoja wina – komentowaliśmy w „Wyborczej" na początku lipca.

