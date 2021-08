Berliner Philharmoniker to najlepsza orkiestra na świecie, a Dominik Wollenweber jest gwiazdą muzyki klasycznej. Nic tylko jechać do Kożuchowa – zachęca Michał Mogiła ze stowarzyszenia Zdolni do Wszystkiego, organizatora koncertu w ramach Lubuskiego Festiwalu Muzycznego.

Wollenweber gra na rożku angielskim, instrumencie z rodziny fagotów, obojów i kontrafagotów. To u niego tradycja rodzinna, ojciec grał na rożku w Miejskiej Orkiestrze Bawarii. Wollenweber przebył dłuższą drogę. Najpierw grał na flecie, potem w wieku 14 lat na oboju. Studiował w Monachium u Hagena Wangenheima w Musikhochschule oraz u Simona Denta w Konserwatorium Richarda Straussa.