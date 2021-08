Autostrada Wielkopolska zawiadamia, że od poniedziałku 23 sierpnia drogowcy wznowią prace remontowe na autostradzie A2 na węźle Rzepin (21. km A2). Wymieniana będzie m.in. nawierzchnia drogi.

- W związku z pracami zostaną wprowadzone objazdy. Kierowców prosimy o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu - przestrzega Anna Ciamciak, rzecznik prasowa Autostrady Wielkopolskiej.

W poniedziałek prace rozpoczną się na łącznicy zjazdowej z A2, w kierunku Warszawy, do Rzepina i Świebodzina. W związku z tym kierowcy jadący z przejścia granicznego w Świecku nie będą mogli zjechać z autostrady na drogę krajową nr 92. Objazd wytyczono płatnym odcinkiem A2 do węzła w Torzymiu, drogą wojewódzką nr 138 do Torzymia i dalej drogą krajową nr 92 do węzła Rzepin. Uwaga! kierowcy korzystający z objazdu, jadący między punktami poboru opłat w Tarnawie i Torzymiu, będą zwolnieni z opłat.

Remonty i objazdy na autostradzie A2 w rejonie Rzepina, sierpień 2021 r. Arch. Autostrada Wielkopolska

Ostatni etap modernizacji nawierzchni na węźle Rzepin planowany jest na 25 sierpnia br. - informuje Autostrada Wielkopolska. Obejmie łącznicę umożliwiającą wjazd na A2 od strony Rzepina i Świebodzina. Oznacza to, że kierowcy podróżujący do Świecka z tych kierunków będą korzystać z wjazdu na A2 w Torzymiu.

Objazd z remontowanego węzła Rzepin powadzi drogą krajową nr 92 do Torzymia, następnie drogą wojewódzką nr 138 do węzła Torzym i dalej płatnym odcinkiem A2 do węzła Rzepin. W tym przypadku kierowcy będą także zwolnieni z opłat na odcinku między punktami poboru opłat w Torzymiu i Tarnawie.

Przypomnijmy: zaplanowana wymiana nawierzchni na fragmencie lubuskiego odcinka A2 rozpoczęła się w czerwcu, a zakończy w sierpniu.

