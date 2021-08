1 ZDJĘCIE Janusz Jasiński (fot. Anna Krasko / Agencja Gazeta)

Janusz Jasiński twierdzi, że Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, powinien przeprosić kibiców za doprowadzenie do spadku żużlowego Falubazu Zielona Góra do I ligi. "To, że król jest nagi, widać od kilku lat" - ocenia Jasiński.