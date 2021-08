Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

LLF to najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Na organizację jubileuszowej edycji zarząd województwa lubuskiego przeznaczył 200 tys. zł. Impreza rozpocznie się już w niedzielę i potrwa do niedzieli 5 września.

– Przez tydzień razem będziemy celebrować święto kina i Święto Województwa Lubuskiego. To wyjątkowy festiwal, który od lat jest marką regionu. Lubuskie nie ma gór, nie ma morza, ale ma to coś i jest to wyjątkowe. Lubuskie Lato Filmowe nie ma czerwonego dywanu, fleszy, ale ma duszę – mówi marszałek Elżbieta Polak.