Zdobycie Superpucharu Polski nie wiąże się dla zwycięzcy ze znaczącymi gratyfikacjami, w razie przegranej nikt specjalnie nie płacze, a jednak ten otwierający sezon pojedynek między mistrzem Polski a zdobywcą Pucharu Polski nadaje lidze sporo kolorytu. Po wakacjach wracamy złaknieni koszykówki i od razu dostajemy mecz między kandydatami do tytułu. Nie musi tak być zawsze, ale tak jest zazwyczaj, także tym razem. I obie strony mają sobie coś do udowodnienia, chcą wygrać i mieć w garści psychologiczną przewagę na resztę rozgrywek.

W środę w hali w Wałbrzychu naprzeciw siebie staną aktualni mistrzowie i wicemistrzowie kraju: Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski i Enea Zastal BC Zielona Góra. Obie drużyny przeszły gruntowne przebudowy, pełne są niewiadomych, ale jednak to ekipa z Ostrowa może mówić o większej ciągłości - wciąż kieruje nią charakterny trener Igor Milicić. Po zwycięstwie w minionych finałach w swoim stylu przechwalał się, że jest lepszym szkoleniowcem od Żana Tabaka.

Teraz lejce po Chorwacie w Zielonej Górze przejął Oliver Vidin. Dla Serba to znaczący krok w karierze, możemy być spokojni, że da z siebie wszystko. Skład ma porządny, w tym trzech zawodników, którzy najpewniej będą gwiazdami ligi. Mowa o Jarosławie Zyskowskim, Draganie Apiciu i Nemanji Nenadiciu. Eksperci są zgodni: Zastal jest kandydatem do finału. Na papierze wyżej cenią jednak układankę Stali. My pozostaniemy na stanowisku, że Zastal znów będzie zamiatał. Kluczowe będą trzy czynniki: jak szybko do wysokiej dyspozycji wróci Przemysław Żołnierewicz, czy Tony Meier jest w stanie grać na poziomie sprzed dwóch sezonów oraz na ile dobrze w drużynę wpasują się Brander Frazier i Devoe Joseph.

Odpowiedzi na te pytania w środę nie dostaniemy, ale i tak szykuje się porządne "meczycho". Spotkanie o Superpuchar Polski rozpocznie się o godz. 20. Transmisję na żywo pokaże Polsat Sport Extra.

SKŁADY

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.



PG: James Florence, Vangelis Mantzaris, Igor Wadowski,

SG: James Palmer, Michał Pluta, Aleksander Załucki,

SF: Terry Larrier, Trey Drechsel,

PF: Michael Young, Denzel Andersson, Jarosław Mokros,

C: Damian Kulig, Jakub Wojciechowski.

Enea Zastal Zielona Góra



PG: Branden Frazier, Andy Mazurczak, Kacper Traczyk,

SG: Nemanja Nenadić, Devoe Joseph,

SF: David Brembly, Przemysław Żołnierewicz,

PF: Jarosław Zyskowski, Tony Meier,

C: Dragan Apić, Krzysztof Sulima.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę (5 września) zastalowcy rozegrają pierwszy ligowy mecz we własnej hali. Do Zielonej Góry przyjedzie Śląsk Wrocław. Trwa już sprzedaż biletów, kibice wrócą po przerwie trwającej ponad rok! Mecz rozpocznie się o godz. 20.30.