Dziś w Zielonej Górze i okolicach padać będzie co najmniej do popołudnia. W ciągu godziny spada 1,2 mm wody na metr kwadratowy (1 mm opadu to 1 litr wody na metr). Nie są to intensywne opady, zalicza się je do lekkich. To, jak przewidują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostatni deszczowy dzień w tym tygodniu.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Pada też w Karkonoszach. Dlatego IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. - W wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu, miejscami z burzami, będą występowały wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Lokalnie, szczególnie na ciekach górskich i podgórskich, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo, w warunkach kumulacji znacznych sum opadów, niewykluczone przekroczenie stanów alarmowych – czytamy w komunikacie IMGW.